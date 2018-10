537 dollars par jour: les villes les plus chères du monde révélées par Mastercard

Partir en vacances pèse souvent lourd sur le porte-monnaie. Cependant, il y a toujours des destinations qui s’avèrent être plus chères que les autres. Mastercard a dressé une liste des villes du monde où les touristes gaspillent le plus d’argent.

Des experts de Mastercard ont réalisé un classement des villes les plus chères pour les touristes. Et selon leurs calculs, Dubaï arrive en tête des destinations les plus chères, les touristes y déboursant environ 537 dollars par jour en moyenne.

La seconde place est attribuée à Paris, où les touristes dépensent en moyenne 301 dollars par jour. La capitale française est talonnée par Singapour avec 286 dollars dilapidés en moyenne.

Dans le Top 5, on retrouve également Séoul avec 181 dollars, et Bangkok avec 173 dollars.

Parmi les villes touristiques les plus chères, on compte également Tokyo (154 dollars), Londres (153 dollars) et New-York (147 dollars).

Pour dresser ce classement, les experts de Mastercard ont utilisé leurs données sur les opérations de paiement des touristes dans 162 pays du monde.