Vivez les frissons d’un vol supersonique depuis le cockpit d’un Rafale M (vidéo)

Le vol de ce chasseur Rafale M, développé pour la Marine nationale et l'Armée de l'air française, a été filmé depuis le cockpit et présente une magnifique vue de la Terre depuis les airs.

Sur la vidéo, l'avion sort d'abord du garage, puis il prend de la hauteur et perce littéralement les nuages. Il survole à des altitudes très basses la mer et les cargos la navigant.

Pour rappel, la livraison d'avions Rafale à l'Inde est actuellement au cœur d'un scandale. Des représentants du Bharatiya Janata, parti au pouvoir, ont affirmé lors d'une conférence de presse qu'il y avait eu des cas de corruption.

Selon Business Line, supplément au journal indien The Hindu, le contrat concernant l'achat de chasseurs de Dassault Rafale a été qualifié de «plus grosse arnaque de l'histoire en matière de défense», en soulignant notamment que le prix des avions avait doublé depuis la conclusion du contrat.

Le gouvernement indien a approuvé en 2016 l'achat de 36 avions de chasse au constructeur français. Ce contrat, l'aboutissement d'environ un an et demi de rudes négociations entre Paris et New Delhi, représente la plus grosse commande à l'exportation pour les Rafale du constructeur Dassault.