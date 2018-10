Une «Instagram-mamie» fait part de ses secrets de jeunesse (photos)

D’origine serbe, Zaklina Berrido Pisano vit en Italie. À 51 ans, elle ne passe pas inaperçue. Son allure et son style incroyables l’ont rendue très populaire sur Instagram, où elle compte 450.000 abonnés. Elle a révélé à Sputnik son secret pour être aussi parfaite et réussir dans les affaires.

Zaklina Berrido Pisano a confié à Sputnik qu'elle mangeait beaucoup de fruits, buvait beaucoup d'eau et s'accordait 45 minutes de gymnastique chaque jour. De plus, elle ne fume pas, et ne consomme pas d'alcool. Elle veille surtout à rester toujours positive, car seule une âme saine permet de garder un (joli) corps sain.

«Le succès, dans n'importe quel domaine, n'est pas un hasard. […] C'est un travail ardu, la persévérance, l'apprentissage, l'étude, le sacrifice et surtout l'amour de ce que vous faites ou apprenez à faire», a expliqué l'interlocutrice de l'agence.

Et d'ajouter qu'il était nécessaire de prendre bien soin de son corps.

«Gardez toujours à l'esprit que je prends bien soin de mon corps… c'est un véhicule pour mon âme. En fait, c'est toute la philosophie», a bien recommandé Zaklina.

Selon cette dernière, il n'est jamais trop tard pour apprendre à être en forme et belle.

«Quant à moi, je suis attentive à mes repas. Je mange beaucoup de protéines, et je ne mange pas de pain», a précisé la femme.

Elle a estimé que pour réussir dans les affaires, on avait besoin d'un but. Zaklina Berrido Pisano dirige une société qui organise des appels d'offres. Elle gagne des centaines de milliers d'euros par mois et parle cinq langues.

En plus d'être un modèle, Zaklina est aussi une grand-mère qui adore ses petits-enfants.

«Si je devais citer la chose dont je suis la plus fière, c'est bien le fait que je suis grand-mère. […] La famille est le plus important dans ma vie. […] Je dédie tout à ma famille», a-t-elle résumé.