Un mannequin grande taille perd du poids et se voit lyncher sur le Net (photos)

Ashley Graham a toujours été connue pour ses courbes affolantes, qui faisaient tant plaisir à ses fans. Cependant, sa dernière prestation lors de l'événement Force of Fashion de Vogue, qui a eu lieu le 11 octobre, aurait failli lui coûter l'amour de ses fans, la jeune fille — qui portait à l'occasion une robe en tricot de couleur contrastée de Prabal Gurung qui lui allait comme un gant — paraissant beaucoup plus mince que d'habitude, relate le magazine Hollywood Life.

La taille d'Ashley est très fine, son ventre est complètement plat et même ses hanches semblent être plus petites, comme on peut le voir sur cette photo publiée sur son compte Instagram.

Plusieurs internautes ont commenté sous la photo que la jeune fille ne ressemblait plus à un mannequin grande taille, loin s'en faut.

«Elle n'est plus grande taille à en juger par cette photo, elle a l'air vraiment maigre.»

«Es-tu toujours un mannequin grande taille?»

«Tu as perdu du poids, mais pourquoi?»

«Donc, elle a finalement décidé de rejoindre le mainstream et de devenir mince. N'est-elle plus fière de ses courbes?»

D'autres ont au contraire fait l'éloge de ses nouvelles formes:

«Wow! Tu es si maigre maintenant. Il faut que je fasse la même chose te pour ressembler.»

«Tu es superbe et cette robe te va à merveille!»

La plupart des internautes lui ont toutefois conseillé d'être elle-même et de ne pas faire d'expérience avec son poids.