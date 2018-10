La liste des 10 pays bénéficiant le plus du tourisme a de quoi vous surprendre

Pour ne pas être ruiné en partant en vacances, il serait utile de connaître les destinations qui pèsent lourd sur le porte-monnaie. L’association des opérateurs touristiques a dressé une liste de pays où les voyageurs déboursent le plus d’argent.

Des analystes ont calculé que les touristes ont déboursé 1.317.169 milliards de dollars au cours de l'année 2017. Ces données ont permis de rédiger une liste des dix pays dont l'économie profite le plus du tourisme, relate l'association des opérateurs touristiques ATOP.

Ainsi, la première place a été attribuée aux États-Unis avec quelque 211 milliards, soit 16% des dépenses mondiales. Les États-Unis ont été talonnés par l'Espagne (68 milliards et 4,51% des dépenses) et la France (61 milliards et 4,6% des dépenses).

Ensuite, on retrouve la Thaïlande (57 milliards et 4,3% des dépenses) et le Royaume-Uni (51 milliard, soit 3,9%).

Dans le top dix des pays, on retrouve également l'Italie, l'Australie, l'Allemagne, la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine et le Japon.

Ces pays jouissent de la plus grande partie des dépenses touristiques (49% de toutes les dépenses touristiques sur une année).

Le cas de Makao est particulièrement remarquable car le territoire assez modeste de cette région doit sa popularité touristique au statut de l'un des plus grands centres de jeu au monde. Lorsque le puissant cyclone tropical Mangkhut a dévasté le sud-ouest de la Chine, en affectant notamment Makao et faisant provisoirement fermer tous les casinos, ces derniers ont perdu 186 millions de dollars, soit 5,6 millions toutes les heures.