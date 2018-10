Faut-il avoir peur de l’arrivée de surhumains prédite par Hawking?

«Nous ne devons pas parler de la science avec de la peur», a déclaré au micro de Sputnik Tyler Allen, un chercheur de l'Université de Duke, en commentant les réflexions de Stephen Hawking sur l'arrivée de «surhumains».

© AFP 2018 Justin Tallis Stephen Hawking se confie sur ses craintes dans un ouvrage posthume

Selon M.Hawking, grâce aux progrès de la génétique, les scientifiques seraient bientôt en mesure de créer des êtres dotés d'une mémoire améliorée, d'une résistance accrue aux maladies, d'une meilleure intelligence et d'une meilleure espérance de vie. Pour sa part, ces êtres-là représenteront une menace pour l'humanité.

De son côté, Tyler Allen avertit que l'arrivée d'êtres avec des capacités supérieures brisera la société en deux parties où l'une d'elle sera dominatrice.

«Théoriquement, dans un avenir assez proche, il y aura probablement la possibilité de modifier génétiquement des individus afin de créer des "surhumains", ayant des caractéristiques modifiées, ce qui leur permettra d'être potentiellement plus intelligents, plus forts et plus rapides», a-t-il affirmé.

Néanmoins, le chercheur souligne que cette perspective n'est pas encore pour demain.

«Pour l'heure, aucun pays civilisé n'a encore effectué d'essais génétiques sur les humains. Étant une société globale, nous devons nous réunir et discuter ensemble des moyens de régularisation de l'éventuelle possibilité de s'ingérer dans le génome humain», a-t-il poursuivi.

Finalement, le spécialiste s'est prononcé en faveur du développement de la science en appelant à lui faire confiance.

«Je pense que nous ne devons pas avoir peur des découvertes scientifiques. Nous devons nous rendre clairement compte des conséquences de nos inventions afin que les découvertes scientifiques servent à une bonne cause. Il est également important de ne pas seulement prendre en considération l'état actuel des choses mais de regarder de l'avant pour les décennies à venir», a-t-il conclu.