Donald Trump réagit au sang-froid de son épouse à bord d’un avion en panne

Le Président Trump a révélé comment la Première dame, Melania, s'était comportée quand une épaisse fumée émanant de l'avion la transportant a été aperçue suite à un problème mécanique plus tôt cette semaine, dans une intervention à Missoula, dans le Montana.

«Ils ont eu un problème [hier, ndlr]. Vous avez vu cela, des flammes dans l'avion, et j'ai reçu un appel: "Monsieur, votre femme est dans les airs et il y a un incendie dans l'avion." J'ai dit: "Ne me dites pas ça. Ne me dites pas, et ils sont descendus rapidement, des gens formidables, des pilotes formidables, des pilotes exceptionnels», a indiqué Donald Trump lors d'un rassemblement jeudi soir.

«Elle était tranquille. Une fois que j'ai tout appris, j'ai demandé: "Comment elle était? Était-elle effrayée?" "Non, monsieur. " " Comment était-elle? " "Elle était tellement tranquille que nous n'arrivions pas à y croire"», a-t-il dit en décrivant la conversation qu'il avait eue avec ceux qui s'occupaient de Melania.

Il a ajouté: «Tous les autres avaient une serviette sur le visage… elle s'est assise là [elle a dit, ndlr] "Tiens, qu'y a-t-il d'autre [que je puisse faire, ndlr]?" Elle est comme ça. Elle est une excellente Première dame et fait un travail incroyable.»

Peu après avoir décollé de l'Andrews Air Force Base, dans le Maryland, ce mercredi matin, l'avion transportant la First Lady américaine a dû retourner dans sa base à cause d'un problème technique.