Surhumains, autres planètes à explorer: l’avenir décrit par Hawking est-il pour demain?

L'apparition à l'avenir d'êtres dotés d'une mémoire améliorée, d'une résistance accrue aux maladies, d'une meilleure intelligence et d'une meilleure espérance de vie est tout à fait possible, a expliqué à Sputnik Marcelo Souza, astronome et physicien brésilien du State University of Northern à Rio de Janeiro.

«Les ressources de la Terre sont limitées et un jour peut arriver où les conséquences néfastes de l'activité humaine atteindront un tel niveau que la survie des êtres humains posera un problème. L'histoire de notre planète a déjà connu cela plusieurs fois. C'est pourquoi l'inquiétude concernant la recherche de nouveaux endroits susceptibles d'abriter l'humanité existe toujours (…) et si les changements dans l'ADN permettront à l'homme de survivre dans cette atmosphère hostile [des autres planètes, ndlr], alors il est possible que l'homme commence à peupler ces planètes», a-t-il alors affirmé.

Dans le même temps, M.Souza est revenu sur le problème de l'intelligence artificielle, également décrit par Stephen Hawking.

«Le système de l'intelligence artificielle tente effectivement de copier notre cerveau. (…) Les mêmes mécanismes que ceux de notre tête y fonctionnent. Il est donc possible qu'à un moment donné les robots puissent prendre des décisions autonomes», a-t-il ajouté, en évoquant ainsi la possibilité des machines à dépasser les capacités humaines.

Par ailleurs, il a rappelé que certains robots se déplacent de manière autonome et sont déjà capables de prendre des décisions indépendantes pour ne pas, par exemple, heurter un mur.

Sans rejeter les craintes concernant les prédictions de M.Hawking, le spécialiste brésilien reconnaît que les hypothèses exprimées par son collègue britannique pourraient bien un jour devenir la réalité.

«C'est possible. Mais je ne dis pas que cela aura lieu maintenant. C'est une perspective à long terme», a-t-il tenu à rassurer.

Un ouvrage posthume de Stephen Hawking, intitulé «Brief Answers to the Big Questions» («De brèves réponses aux grandes questions», en français) est sorti le 16 octobre au Royaume-Uni. Le livre contient une compilation d'articles du physicien britannique, notamment ceux qui sont consacrés aux «surhumains» avec un code ADN modifié.