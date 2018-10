L'emploi du temps de la femme idéale mis en doute par la Toile

Les utilisateurs de la Toile n'ont pas manqué de remarquer l'interview accordée par la Britannique Melania Edwards à The Business Insider dans laquelle elle détaille son emploi du temps. Ils estiment qu'il s'agit d'une femme trop idéale et doutent de son existence.

Directrice exécutive du géant de services bancaires et financiers HSBC, Melania Edwards a évoqué pour The Business Insider sa journée bien remplie et son emploi du temps parfait. Incroyablement parfait, comme s'accordent à le dire les internautes.

Melania Edwards ne tient jamais en place. Elle travaille dans deux bureaux dans des villes différentes, fait des études, joue au tennis, suit des cours de yoga, participe aux activités d'une organisation qui œuvre en Papouasie-Nouvelle-Guinée et, le soir, trouve le temps de cuisiner puis de faire une balade avec son petit ami.

© REUTERS / Arnd Wiegmann Conséquences du Brexit: HSBC pourrait déplacer ses activités en France ou en Irlande

Ainsi, la jeune femme saute du lit à 5h30 et «trouve que le meilleur moyen de donner le ton pour la journée à venir est une courte méditation», a-t-elle déclaré. Une heure plus tard, grâce à l'application FaceTime, elle retrouve sa famille et ses amis qui sont installés un peu partout dans le monde, vu qu'elle a vécu et travaillé en Europe, en Asie et aux États-Unis.

A 7h00, elle prend son petit déjeuner, un bol de fruits frais ou une bouteille de jus vert et, à 7h30, elle joue au tennis.

Elle se rend au travail vers 8h30, obligatoirement en baskets parce qu'elle habite San Francisco qui est située sur de nombreuses collines. Elle arrive au bureau vers 9h00 et participe à plusieurs réunions et rencontres jusqu'à midi, l'heure du déjeuner, «le moment de faire le plein» après une matinée intense au travail, a-t-elle indiqué. Vers 13h30, elle retourne au travail.

© Sputnik . Alexei Druzinine Vladimir Poutine dévoile le secret de sa productivité

Un peu plus tard, elle se rend à Palo Alto, son second site de travail, pour lequel elle prend le train. Elle utilise une configuration de bureau portable pour tirer le meilleur parti de son temps au travail.

En outre, elle travaille ferme pour obtenir un certificat en innovation et entreprenariat de l'Université Stanford. Dans la soirée, elle se joint aux activités d'une organisation en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour promouvoir l'émancipation économique des femmes dans le pays.

À 19h30, elle fait du yoga pour se détendre. Toutefois, elle avoue que le meilleur moyen de le faire après une journée bien remplie est de cuisiner et tester de nouvelles recettes avec son petit ami. Après le dîner, les deux tourtereaux aiment se promener.

Pourtant, l'emploi du temps de cette femme merveilleuse a laissé la Toile plus perplexe que rêveuse, certains internautes allant jusqu'à douter de l'existence de cette femme trop idéale.

I'm like 90% certain "melania Edwards" is a creation of the hsbc pr department — SNL hosted by Ken Bone, musical guest: bahd bahbie (@BIuesTraveIer) 18 октября 2018 г.​

Je suis certain à 90% que «Melania Edwards» est une création du service des relations publiques de HSBC.

Majority of her day is completely unrealistic. Hard work is an actual thing. A day in the life of HSBC executive Melania Edwards. https://t.co/obFCWnGBJQ — Nicole Tirado (@NikkiTirado) 19 октября 2018 г.​

Sa journée est en grande partie complètement irréaliste.

ICYMI: the riveting and exhilarating profile on maybe real, most likely fake HSBC exec and bionic woman Melania Edwards. A must-read. https://t.co/4VGlJo2CMt — Blue Ivy's Au Pair (@MikeyTBH) 19 октября 2018 г.​

Profil fascinant et exaltant de Melania Edwards, dirigeante de HSBC et femme bionique fictive et vraisemblablement fausse. À lire absolument.