La Chine inaugure le plus long pont maritime au monde (photos)

Le plus long pont maritime au monde a été officiellement inauguré mardi dans le sud de la Chine en présence du Président Xi Jinping, rapporte la télévision centrale chinoise. Longue de 55 kilomètres, la construction est composée d'un long pont autoroutier serpentant au-dessus des eaux de l'estuaire de la Rivière des Perles et d'un tunnel sous-marin.

Flash back: Construction of the world's longest sea bridge, Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge https://t.co/mT6JhMMVhf pic.twitter.com/1C2wbTARMI — China Xinhua News (@XHNews) 23 октября 2018 г.

Le pont ne doit ouvrir que mercredi à la circulation, au lendemain de son inauguration.

L'infrastructure permet, au moyen notamment d'îles artificielles et d'échangeurs gigantesques, de connecter, à l'est, l'île hongkongaise de Lantau avec, à l'ouest, l'ancien comptoir portugais de Macao et la ville de Zhuhai, dans la province du Guangdong.

Selon les estimations, plus de 29.000 véhicules et plus de 120.000 passagers pourront emprunter quotidiennement la construction. Cette dernière devrait par ailleurs contribuer de façon considérable à l'intégration économique et au développement de trois villes cruciales de la zone économique de l'estuaire de la Rivière des Perles et donner un coup d'accélération au tourisme à Hong Kong et à Macao.