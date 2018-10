L’hiver est mortellement dangereux, selon des scientifiques

Les températures inférieures à zéro degré Celsius peuvent contribuer au risque d'une crise cardiaque, affirment les scientifiques suédois ayant rédigé une recherche publiée sur le site JAMA Cardiology.

Les chercheurs ont analysé les données de plus de 274.000 patients âgés de 50 à 89 ans qui ont été frappés par une crise cardiaque entre 1998 et 2003. Selon eux, l'indice de l'infarctus du myocarde augmente avec la baisse des températures et de la pression atmosphérique, ainsi qu'avec la hausse de la vitesse du vent et le raccourcissement de la durée de la journée.

Mais, d'après cette recherche, c'est la température de l'air qui influence le plus la santé de cœur. Les auteurs indiquent que, lorsque l'air se réchauffe à plus de sept degrés Celsius, le risque d'une crise cardiaque diminue de 2,8%.

Cette corrélation s'explique par le fait que les vaisseaux sanguins se resserrent à cause du refroidissement, ce qui provoque un manque d'oxygène dans le cœur. De plus, en hiver, davantage de personnes souffrent de la grippe, qui augmente aussi le risque d'une crise cardiaque.