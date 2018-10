Des touristes et des pèlerins reviennent sur la tombe d’Abel, en Syrie (images)

À 50 kilomètres à l'ouest de Damas, sur le mont Qassioun, se situe la mosquée de Nabi Habeel, vénérée par les musulmans et les druzes comme le lieu où repose Abel, fils d’Adam. À côté de cette mosquée du XVIe siècle, on peut voir la Grotte du sang où Caïn aurait tué son frère Abel.

Tout récemment, il était encore impossible de s'y rendre à cause des hostilités, mais maintenant la situation s'est stabilisée, la chaleur estivale est passée, et l'afflux de pèlerins et de touristes reprend.

Pour s'y rendre via des chemins montagneux, il vaut mieux choisir un VTT ou un camion.

© Sputnik . TAREQ AL-HASSANIYAH Partant de Damas, l'itinéraire passe le long de villages dans la localité de Wadi Barada

Partant de Damas, l'itinéraire passe le long de villages dans la localité de Wadi Barada. Les montagnes, la rivière et la verdure forment d'excellents paysages dans les environs de la capitale syrienne.

On peut également atteindre la mosquée par la route internationale Damas-Beyrouth.

© Sputnik . TAREQ AL-HASSANIYAH Des touristes et des pèlerins reviennent sur la tombe d’Abel

Avant la guerre, un hôtel avait été construit à côté de la mosquée où les visiteurs peuvent passer quelques jours. Il y avait également là un marché de 60 boutiques de souvenirs, de vêtements et d'alimentation. L'argent y était utilisé pour des réparations et le soutien des familles démunies. La vie y revient progressivement à la normale, et de plus en plus de gens y s'y rendent.

Abel est un personnage de la Genèse, premier livre de la Bible, et du Coran, qui ne le cite toutefois pas nommément. Il est le deuxième fils d'Adam et Ève. Son frère aîné, Caïn, le tue par jalousie car Dieu a préféré l'offrande de son cadet à la sienne.