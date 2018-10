Deux modèles de Lada parmi les voitures les plus vendues en Europe

Deux modèles de la marque russe Lada, à savoir la Lada Vesta et la Lada Granta, font désormais partie de la liste des cent voitures les plus vendues sur le marché européen, a rapporté l’agence de conseil Focus2move après avoir analysé les données du marché.

Après avoir effectué des calculs embrassant les neuf mois écoulés de l'année 2018, l'agence de conseil Focus2move a dressé une liste des véhicules les plus vendus sur le marché européen. Ainsi, parmi les modèles les plus populaires on retrouve deux voitures de la marque Lada, à savoir la Lada Vesta et la Lada Granta.

Au cours des neuf premiers mois de 2018, 82.794 exemplaires de Lada Vesta ont été vendus, ce qui représente une augmentation de 46,5% par rapport à la même période l'année dernière. Ce résultat a fait passer ce modèle à la 49e position du classement (il était 71e l'année dernière), il se trouve ainsi entre la Hyundai i20 (plus de 83.000 véhicules vendus) et de la BMW 5 Series (82.610 modèles vendus).

Pour la Lada Granta, le nombre de voitures vendues s'élève à 74.463, ce qui la place à la 55e position, soit une place de plus par rapport à l'année dernière. Ce modèle se trouve entre la Volkswagen Up et la Volkswagen Touran.