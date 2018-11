Comment faire un selfie idéal? À vos smartphones!

Le photographe britannique John Godwin, connu principalement pour ses portraits de stars, a expliqué quel angle idéal il faut choisir en fonction de la forme du visage afin d'obtenir un selfie parfait, informe le quotidien The Daily Mail.

Ainsi, ceux dont le visage est carré devraient éviter de poser de face et se tourner vers l'objectif de la caméra du côté le plus photogénique du visage. De plus, le sourire soulèvera les joues et arrondira le visage.

John Godwin conseille aux personnes dont le visage est en forme de cœur de sourire et de lever légèrement la tête pour mettre en valeur les pommettes.

Si la forme de votre visage est ovale et allongée, il faut légèrement incliner la tête en arrière et se tenir de profil par rapport à la caméra, ce qui diminuera la taille du front et mettra en valeur la ligne de la mâchoire.

Enfin, pour les personnes joufflues, il est recommandé d'incliner la tête un peu en avant. Ceci devrait rendre le visage plus pointu. De plus, tout en souriant, il faut entrouvrir la bouche afin de changer les proportions du visage et l'«allonger».