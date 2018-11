Habituée au Coca-Cola, la Turquie en découvre une alternative venant du passé soviétique

Les Turcs consomment beaucoup de Coca-Cola et de boissons gazeuses en général et peuvent désormais en découvrir d’autres avec un goût différent qui vient du passé soviétique. La vente d’eau gazeuse aux sirops naturels GazVoda prend de plus en plus d’ampleur en Turquie, a indiqué à Sputnik Suzanna Askarova, femme d’affaires d’origine turco-russe.