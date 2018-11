Pamela Anderson se confie sur la «lutte romantique» qu'elle partage avec Julian Assange

La célèbre actrice Pamela Anderson a parlé sur le plateau de l'émission télévisée américaine 60 minutes de la nature des relations qu'elle entretient depuis quelques temps avec le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, se trouvant entre les murs de l'ambassade équatorienne à Londres depuis 2012.

«Nous n'avons pas de relation amoureuse comme ça, mais je me sens très proche de lui. Et je me sens plus proche de lui que beaucoup de gens et il me fait confiance. Oui, c'est une amitié», a-t-elle affirmé.

Pamela Anderson a par la suite évoqué une «lutte romantique» qu'elle partage avec Julian Assange précisant qu'il s'agit d'un profond attachement mutuel au militantisme et à l'action sociale.

Il s'est en outre avéré que l'actrice se faisait des soucis sur l'état de son ami et estimait qu'il «avait besoin de soleil» ainsi que «d'aller à la plage».

Auparavant, des rumeurs ont circulé affirmant que Pamela Anderson aurait eu une probable relation amoureuse avec Julian Assange. Actuellement, la célèbre actrice, âgée de 51 ans, sort toutefois avec le défenseur de l'équipe de France et de Marseille Adil Rami, âgé de 32 ans.