En Nouvelle-Zélande un pêcheur sauve un bébé abandonné à la merci des vagues

Un drame a failli se produire en Nouvelle-Zélande où un pêcheur s’est retrouvé au bon moment et au bon endroit pour sauver la vie d’un bébé d’un an et demi qui flottait dans l’océan, totalement abandonné à la merci des vagues.

Malachi Reeve, un bébé d'un an et demi, est né sous une bonne étoile. Ayant échappé à la vigilance de ses parents qui campaient en bord de mer, il s'est dirigé vers l'eau où il a été happé par le courant, ont relaté des médias.

​C'est par miracle que Gus Hutt avait choisi ce jour-là pour aller pêcher dans cet endroit à une centaine de mètres de son emplacement habituel. Ayant vu au loin un bébé, flottant dans l'eau, il n'en a pas cru ses yeux.

«J'ai cru que c'était juste une poupée. Alors j'ai tendu la main, je l'ai saisi par le bras et même là, je pensais encore que c'était une simple poupée. Son visage avait l'air d'être en porcelaine, avec ses cheveux courts aplatis sur le visage, mais il a lâché un petit cri et je me suis dit "Oh mon Dieu, c'est un bébé et il est en vie"», a-t-il confié aux journalistes.

Selon le pêcheur, le bébé flottait à un bon rythme entraîné de plus en plus loin par le courant.

«Si je n'avais pas été là ou si j'avais été là une minute plus tard, je ne l'aurais pas vu», a-t-il précisé, en soulignant que l'enfant n'était pas destiné à partir.

Alertés, les parents de l'enfant se sont précipités à la réception du camping. En évoquant ces instants aux journalistes, la maman du petit a avoué que son fils était «violet, froid et avait l'air plus petit que d'habitude».

Malgré le choc vécu, l'enfant s'est plutôt bien remis de cette épreuve après avoir reçu les soins nécessaires.

De son côté, Jonty Mills, directeur général de Water Safety New Zealand, organisation chargée de promouvoir la sécurité dans les rivières, lacs et plages du pays, a déclaré à l'AFP qu'il s'agissait d'une «histoire plutôt miraculeuse», et a appelé les parents à être particulièrement vigilants lorsqu'ils campent avec leurs enfants au bord de l'eau.