Trop de stress? De célèbres millionnaires livrent le secret de leur sérénité

Comment rester zen et ne pas user sa santé face au stress quotidien, c'est la question qui suscite l'intérêt de tout le monde. Dans un article publié par le portail Adme.ru, des millionnaires bien connus livrent leurs secrets face à ce problème.

Ainsi, l'entrepreneur britannique et le chef du groupe Virgin, Richard Branson, conseille de bien fixer les priorités et d'aider les autres. Selon lui, en aidant les autres personnes, on devient plus heureux soi-même.

À son tour, Jack Dorsey, informaticien et entrepreneur américain, l'un des créateurs de Twitter, suppose que la source du stress réside dans les surprises désagréables c'est pourquoi dans le travail on a besoin d'un projet bien précis. Il faut donc suivre son agenda pour ne pas être pris au dépourvu.

Sergey Brin, le cofondateur de la société Google, affirme que l'amour envers son métier aide à lutter contre la tension. Il est convaincu qu'il est heureux parce qu'il prend du plaisir à faire son travail et ce serait son plus grand trésor.

La même méthode a été proposée par Tim Cook, directeur général d'Apple. Selon lui, pour éviter le stress il faut savoir se concentrer sur des choses qu'on sait faire mieux que tout et rejeter le reste.

Pour le directeur général de YouTube, Susan Wojcicki, pour rester en forme il est nécessaire de faire des pauses et de consacrer du temps à sa famille.

Finalement, Jeff Bezos, président-directeur général d'Amazon, estime que le meilleur moyen de ne pas stresser serait de commencer à agir à temps et de changer la situation actuelle.

«Même si le problème n'est pas résolu, le fait que je le contrôle, réduit le stress», a-t-il conclu.