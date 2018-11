Que faut-il faire pour vivre longtemps?

Une nouvelle recherche menée par un groupe de spécialistes de la société de biotechnologies Calico Life Sciences et par l'organisation généalogique Ancestry a permis de déterminer les principaux facteurs responsables de la longévité, apprend-on d'un communiqué de presse publié sur MedicalXpress.

Les résultats de cette étude remettent en question les conclusions de précédentes recherches selon lesquelles les différences génétiques définissent à 15-30% la longévité, à côté des autres facteurs que sont le mode de vie, l'influence de la société, les maladies et les accidents. Les spécialistes ont ainsi examiné la généalogie de plus de 400 millions de personnes et n'ont pris en considération que la durée de vie de chaque personne isolée, son lieu de naissance et ses liens familiaux.

© AP Photo / Shizuo Kambayashi Secrets de la longévité japonaise: comment faire pour vivre jusqu’à 100 ans?

Les scientifiques ont procédé à une analyse statistique des facteurs de longévité des parents qui étaient nés au XIXe et au début du XXe siècle et ont évalué le caractère héréditaire de la longévité chez les parents et les cousins et cousines. Il s'est avéré que la corrélation entre les époux était antérieure à celle entre des frères et sœurs, ce qui veut dire que les facteurs du milieu de vie jouent un rôle primordial. De tels facteurs peuvent être les conditions similaires du milieu ou l'accouplement associatif, lorsque les gens choisissent des partenaires avec le mode de vie similaire.

Les chercheurs concluent que les gènes ne définissent le caractère héréditaire de la longévité qu'à 7%.