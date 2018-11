Adieu la France? La Chine deviendrait la première destination touristique d’ici à 2030

Selon un rapport du groupe de recherche Euromonitor International, le nombre de voyages effectués cette année dans le monde s'élève à 1,4 milliard, et ce chiffre devrait encore augmenter d'un milliard d'ici douze ans.

«Des destinations telles que la Chine sont prêtes pour une expérience réussie en tourisme réceptif, la Chine devant dépasser la France en tant que première destination mondiale d'ici à 2030», indique le rapport.

La majeure partie de l'augmentation du tourisme viendra de la région Asie-Pacifique, où les voyages devraient augmenter de 10% cette année. La zone a tiré parti de la croissance rapide de l'économie et de la croissance de la classe moyenne en Asie, qui cherche à dépenser davantage pour ses voyages.

Le processus graduel d'assouplissement des restrictions en matière de visas a facilité les voyages dans la région Asie-Pacifique, 80% des personnes arrivant en Asie proviennent de cette même aire, selon Wouter Geerts, analyste principal des voyages chez Euromonitor.

Les événements sportifs renforceront probablement davantage encore la région, Tokyo accueillant les Jeux olympiques d'été de 2020 et Beijing les JO d'hiver de 2022.

© Sputnik . Vitaly Ankov De quel pays viennent les touristes les plus généreux?

«Le tourisme est un pilier essentiel de l'économie chinoise et de nombreux investissements ont été réalisés pour améliorer l'infrastructure et les standards, en plus de politiques et d'initiatives favorables au tourisme», a déclaré M.Geerts.

La Chine est le quatrième pays le plus visité au monde, la France, les États-Unis et l'Espagne se classant aux trois premières places pour le moment, selon l'Organisation mondiale du tourisme.