Drame passionnel: une Japonaise poignarde l’Américain qui pilotait son cœur

>A woman, who identified herself as Aria Saito, 27, an office worker from Tokyo’s Koto ward,



江東区在住 会社員 自称 斉藤ありあ 27才

横田基地 空軍所属30代 を刺し エアマンは病院に運ばれたものの死亡



また出た自称



ご冥福をお祈りします。

RIP airman (ノ_<) pic.twitter.com/JGwdtrIzc4