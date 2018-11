Cette famille américaine a survécu à un incendie grâce à son pitbull

La famille venait de se coucher et n'avait pas remarqué qu'une légère fumée émanait de son garage. C'est grâce à son pitbull Milo, qui les a réveillés, que les époux et leur fille ont évité la mort dans leur maison qui s'est rapidement embrasée.

Carrie Hansen et son mari, Dave, sont rentrés chez eux dimanche après avoir passé la soirée en famille et se sont immédiatement couchés. Environ une demi-heure plus tard, leur chien, Milo, sauta sur Carrie et se mit à la fixer, ce qu'il n'avait jamais fait avant, a-t-elle confié au journal américain The Duluth News Tribune. Après avoir ignoré deux ou trois fois son pitbull, elle remarqua de la fumée dans la pièce.

C'est à ce moment qu'elle a pensé à un éventuel incendie . Carrie a couru réveiller son mari qui s'était endormi sur le canapé et les époux se sont rapidement rendus compte que la fumée émanait du garage, mais que la maison n'avait pas encore pris feu.

«Si le chien n'avait pas réveillé ma femme et si celle-ci ne m'avait pas réveillé moi, je serais sans doute resté là à jamais», a expliqué Dave.

L'Américain a essayé d'éteindre le feu mais il était déjà trop tard. La famille n'a même pas eu le temps de prendre ses affaires personnelles. Seuls Dave, Carrie, leur fille Adrieone et Milo ont réussi à s'en sortir. La maison s'embrasa rapidement et il n'en restait qu'un tas de décombres quelque temps plus tard. La voiture a elle aussi subi d'importants dégâts.

«Mes parents ont perdu tout ce qu'ils ont construit dans un incendie dévastateur. Nous estimons les dommages à environ 750.000 dollars […] Tout ce qu'ils ont passé toute leur vie à construire a été perdu. Parce que la maison n'était pas finie, nous ne pouvions pas l'assurer», a écrit Adrieone sur Twitter.

Adrieone a créé un groupe caritatif sur Facebook qui a d'ores et déjà permis de collecter près de 4.000 dollars américains en deux jours.