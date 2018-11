Plus grand, plus goûteux: Top-5 des plats populaires ayant battu des records (images)

Une bonne alimentation est un élément nécessaire à la croissance et au développement des êtres humains, mais elle peut aussi être considérée comme une forme d’art. S'il est difficile de surprendre les consommateurs d’aujourd’hui avec un bon petit plat, on peut toujours le faire en fabriquant des portions gigantesques dignes du Livre Guinness. Retrouvez quelques plats qui ont récemment inspiré les amateurs des records.

Le plus grand nombre de pizzas du monde

Dimanche dernier, des cuisiniers argentins ont préparé 11.287 pizzas en 12 heures à Buenos Aires, effaçant le record Guinness précédent (plus de 10.000 pizzas) établi à Rome en juin 2017.

Plusieurs rues de la capitale argentine ont dû être fermées à la circulation pour préparer ce record. Selon des médias locaux, trois camions ont effectué plus de 40 trajets pour transporter des ustensiles et des appareils de cuisine. Les chefs cuisiniers ont utilisé plus de 3.000 kg de farine, 2.000 litres d’eau, 2.700 kg de mozzarella, 1.100 litres de sauce tomate, 1.080 kg de jambon, 220 litres d’huile d’olive et 100 kg de sel.

Une véritable armée de cuistots — professionnels, étudiants et volontaires de l’ASDRA, l’Association argentine pour le syndrome de Down et de la Fondation Leandro Olmos – ont participé à la préparation des pizzas.

Le plus grand gâteau végan au monde

462,4 kg, tel était le poids du plus grand gâteau végan au monde préparé en 2017 en Suède. Pour battre le record, le gâteau à la semoule ne devait contenir aucun produit animal.

Last year for #GWRday in Sweden, YouTuber @thereselindgren & friends made the largest vegan cake 🍓🍰



Guinness World Records Day 2018 👉🗓️ Thurs Nov 8 pic.twitter.com/hZ6pLXUYf2 #NationalVeganDay — GuinnessWorldRecords (@GWR) 1 novembre 2018

​Le gâteau composé de plaques de 5 kg qui étaient cuites par étapes, a été confectionné à Stockholm, d’après le Livre Guinness des records.

Il y a eu un moment inquiétant lorsque l’équipe a pensé ne pas avoir assez d’ingrédients pour mener à bien sa tentative, alors que les trois quarts du gâteau étaient déjà cuits. Les cuisiniers ont passé des appels téléphoniques urgents pour recevoir plus d’ingrédients et ont été livrés 30 minutes plus tard.

Ils ont utilisé au total 44,5 kg de sucre, 3,56 kg de farine, 62,3 kg de semoule et 89 kg de yaourt de soja. Le gâteau était ensuite recouvert de 26,7 kg de crème de soja fouettée et de 35,6 kg de fraises parmi de nombreux autres ingrédients.

Près de 2.000 personnes ont ensuite reçu une part du gâteau.

La plus longue pizza du monde

Le 10 juin 2017, une autre pizza a battu un record, cette fois de longueur. Cette pizza fabriquée à Fontana, au nord-est de Los Angeles, était longue de 2 km.

Une centaine de personnes – des chefs cuisiniers venus de tous les coins des États-Unis, ainsi que des bénévoles — se sont rassemblés à l'Auto Club Speedway de Californie pour battre le record précédent de la plus longue pizza établi à Naples, en Italie, en mai 2016 (1,93 km).

​Ils ont utilisé 8.053 kg de farine, 2.267 kg de sauce et 1.770 kg de fromage, d’après le site internet consacré au record. Les préparatifs ont duré 40 heures et la cuisson a pris 14 heures.

La plus grande glace du monde

La plus grosse boule de glace pesant 1 tonne 365 kg et 312,93 g a été créée par la société américaine Kemps LLC à Cedarburg, dans le Wisconsin, aux États-Unis, le 28 juin 2014.

We helped @KempsCows set a Guinness World record in Cedarburg today- largest scoop of ice cream! Pretty cool. pic.twitter.com/cmcGR59KTW — Nicole Gates (@NicoleGates) 29 juin 2014

​ La boule haute de 1,7 mètre et large de 1,9 m contenait environ 733 conteneurs de glace à la fraise. Créée par cinq sculpteurs sur neige, elle a été inscrite au Livre Guinness des records.

Des milliers de participants au festival de la fraise de Cedarburg ont fait la queue pour recevoir une portion généreuse et gratuite de la glace pendant le week-end.

Le plus grand bol de bouillie du monde

Flahavan's, entreprise familiale depuis plus de 200 ans et l’une des marques de flocon d’avoine les plus importantes d’Irlande, a été inscrit au Livre Guinness avec le plus grand bol de bouillie lors du Harvest Festival of Food tenu le 16 septembre 2012 à Waterford.

Un bol haut de 1,4 m et ayant 1,7 m de diamètre a été fabriqué spécialement pour le festival. Il contenait 1.380 kg de bouillie ce qui suffit pour nourrir 5.500 personnes, précise le site officiel de Flahavan’s.

Taking it back to 2012 when we became the Guinness World Record Holders of the Largest Bowl of Porridge ever! #nobigdeal pic.twitter.com/IpBsueBMUD — Flahavan's Porridge (@FlahavansIRL) 18 juillet 2018

​Il a fallu attendre près de 4 heures pour verser 1.220 litres d’eau dans le bol. Les cuisiniers, qui se relayaient par équipes de sept personnes, y ont également ajouté 105 sacs (157,5 kg) de flocons d’avoine, 30 litres de lait et 5 kg de sucre. D’énormes pagaies ont été utilisées pour remuer le pot de bouillie géant.

Le vaste bol de bouillie pesait 515 kg de plus que le précédent record (865 kg) établi par les habitants de Toula en Russie.