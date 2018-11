Inégalité naturelle: une étude affirme que les cerveaux des hommes et des femmes diffèrent

Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, tout le monde connait cette expression. Mais quelle est la différence entre le cerveau chez un homme et chez une femme? Des scientifiques britanniques ont mené une étude en analysant les données de 671.600 personnes et ont publié les résultats dans le journal Times.

Des chercheurs de l'Université de Cambridge ont mené une étude afin de déterminer la différence entre le cerveau masculin et le cerveau féminin. Le projet a pris en compte les données de plus de 671.600 personnes, c'est-à-dire la plus grande étude jusqu'à présent sur ce sujet, rapporte le Times.

Les scientifiques disent que la structure du cerveau des hommes et des femmes est réellement différente. Selon les chercheurs, l'étude a confirmé deux théories encore considérées comme controversées.

Premièrement, il s'est avéré que les hommes sont plus familiarisés aux missions relevant d'un système (par exemple, la programmation) et que les femmes sont plus sensibles à la perception des sentiments.

Deuxièmement, la théorie du «cerveau masculin extrême» a été confirmée. Cela veut dire que le cerveau de toute personne atteinte d'autisme, quel que soit son sexe, fonctionne selon le modèle masculin, c'est-à-dire «systémique».

Les Britanniques notent que parmi les personnes étudiées et atteintes d'autisme, le cerveau «systémique» se retrouve chez 62,4% des hommes et 46,8% des femmes, et l'empathie chez 13,7% des hommes et 23,1% des femmes.

Enfin, 44,4% des hommes non autistes ayant participé à l'étude présentaient un niveau accru de «systématisation» du cerveau, contre seulement 27,3% chez les femmes.