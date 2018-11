«J’ai vaincu le cancer et j’en parle ouvertement» (image)

La Saoudienne Nur al-Naimi a raconté l’histoire de sa lutte victorieuse contre le cancer dans un livre qui sera publié sous peu au Caire. La jeune femme a dit à Sputnik vouloir encourager les gens et tout particulièrement les femmes en Arabie saoudite à parler ouvertement de leurs problèmes et de leur combat contre la maladie.

Le cancer reste un sujet tabou, dont on parle généralement à mi-voix, a rappelé à Sputnik Nur al-Naimi, jeune femme saoudienne qui a écrit un livre sur son combat contre cette maladie diagnostiquée chez elle il y a trois ans.

«C'était un choc. J'avais l'impression que la mort se tenait au seuil de ma chambre. Pendant toute une semaine, j'ai gardé le lit et n'ai parlé à personne. Il me semblait que la vie était terminée. Mais un matin, je me suis réveillée avec la volonté de guérir. Et j'ai guéri du cancer. Qui plus est, ma guérison s'est produite au printemps, saison la plus dangereuse pour la maladie quand la plupart de complications surviennent», a raconté l'interlocutrice de l'agence.

Et d'ajouter qu'elle avait été traitée trois ans durant.

«Dans mon livre, j'ai décrit toute mon histoire par le menu détail, de l'annonce du diagnostic à la victoire sur la maladie. […] Je tiens à dire à tous les malades que le plus important dans le traitement, c'est la volonté et la détermination à vaincre l'ennemi. C'est le principal. Je veux que les gens atteints de cancer dans le monde arabe ne s'enlisent pas dans le désespoir», a poursuivi la femme.

Nur al-Naimi visite les hôpitaux afin d'inciter les gens à combattre la maladie.

«Je me rends spécialement dans des centres d'oncologie pour enfants pour convaincre les jeunes patients que la maladie peut être vaincue. Il faut seulement se mobiliser et livrer bataille. J'ai vaincu le cancer et j'en parle ouvertement», a résumé la Saoudienne.