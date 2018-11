Un chasseur provoque une chute massive de chiens et d’un cerf d’une falaise (vidéo choc)

Le documentariste Luis Miguel Domínguez Mencía a posté une vidéo réalisée au cours d’une chasse en Espagne qui a ensuite été largement critiquée sur les réseaux sociaux. Le spot en question montre des chiens et leur proie tomber d’une falaise, le chasseur haranguant ses bêtes jusqu’au dernier moment.

Le documentariste Luis Miguel Domínguez Mencía a partagé sur son compte Twitter la vidéo d'une chasse en Espagne avec une meute de chiens.

Ainsi, on peut y voir un cerf acculé par les canidés, au bord d'un ravin.

Un bonito lance de caza… Hay que joderse!!!! pic.twitter.com/gQ0V2L6HFX — Luis M Domínguez (@DOMINGUEZLM) 17 ноября 2018 г.

​

Cependant, la proie n'abandonne pas ses tentatives pour se libérer, luttant jusqu'au dernier instant. Dans le même temps, le chasseur pousse inlassablement ses bêtes à harceler le cerf, dos au vide…

C'est alors que plusieurs chiens commencent à glisser de la falaise, tombant dans l'abîme avant que le cerf lui-même n'y chute également.

Postée le 17 novembre, la séquence a vite suscité des critiques de la part des internautes espagnols, qui ont dénoncé cette pratique de la chasse ainsi que la conduite du chasseur ayant incité ses animaux à se précipiter vers la mort.

Lamentable que el capricho humano cueste tanta vida — #CapitanRepública (@AManforgoten) 17 ноября 2018 г.

​

Il est regrettable que le caprice humain coûte tellement de vies

Es lo mas aberrante, sin escrúpulos, y cruel que he visto a un ser humano con tantos perros, inaceptable — Caballero del mañana (@christianrl2001) 17 ноября 2018 г.

​

C'est le plus aberrant, le moins scrupuleux et le plus cruel de ce que j'aie vu un homme faire avec autant de chiens, c'est inacceptable

Repugnante lo que significa la vida para algunos — Rosa G. Alonso (@RosaGAlonso) 17 ноября 2018 г.

​

C'est dégoûtant que la vie puisse signifier si peu pour certains

Ni palabras tengo — observatorio (@observatorio14) 17 ноября 2018 г.

​

Pas de mots

Simplement es repugnant! — Lluis Prims (@lluisprimsvila) 18 ноября 2018 г.

​

C'est simplement répugnant

Horroroso 😡 — tipa de incógnito (@ibrineth89) 17 ноября 2018 г.

​

Horrible