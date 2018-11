Le nombre accru des attaques mortelles de crocodiles au Timor oriental expliqué

Un phénomène spectaculaire a été enregistré au Timor oriental où des crocodiles ont commencé à attaquer les êtres humains 24 fois plus souvent qu’auparavant. Selon les spécialistes, cela pourrait être expliqué par la migration de ces reptiles depuis l’Australie.

De nombreuses personnes sont devenues victimes d'attaques de crocodiles au Timor oriental, rapporte la chaîne ABC News. Ainsi, entre 1996 et 2014, les habitants de l'île ont été assaillis130 fois, affirment les biologistes Sebastian Brackhane et Grahame Webb. De plus, la plupart de ces attaques a eu lieu au cours des sept dernières années.

Par exemple, si au Timor oriental on a observé moins d'une attaque par an avant 2007, passée cette date les crocodiles s'en sont pris aux humains 14 fois par an en moyenne.

Dans 52% des cas, ces attaques se sont avérées mortelles. Cependant, les autorités du pays ne s'empressent pas de déclarer la guerre aux sauriens. Et pour cause! Au Timor oriental l'on considère les crocodiles comme des animaux sacrés. Il existe une croyance selon laquelle les personnes au cœur pur ne deviennent jamais leurs victimes.

D'après les chercheurs, l'augmentation du nombre de ces agressions peut s'expliquer par la migration de spécimens depuis l'Australie. Comme l'indique M.Brackhane, le crocodile à double crête met environ 15 jours pour traverser 600 kilomètres en partant de l'Australie pour rejoindre l'île.

Or, des crocodiles nageant en direction du Timor oriental ont été aperçus à plusieurs reprises près des côtes nord-australiennes.

Pour confirmer cette hypothèse, les chercheurs doivent vérifier l'ADN de reptiles peuplant l'île.

Les crocodiles à double crête se rencontrent en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est et en Océanie. Ils sont considérés comme les prédateurs à la taille la plus spectaculaire de la planète. En effet, les mâles de cette espèce atteignent jusqu'à sept mètres de long et peuvent peser jusqu'à deux tonnes.