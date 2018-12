La Chine serait-elle en train de devenir le leader de l’industrie mondiale de la mode?

En 2019, la Chine dépassera les États-Unis et deviendra le principal marché pour l’industrie mondiale de la mode, prédit McKinsey & Company, indiquant qu’avec plus d’un milliard d’habitants, ce pays s’enrichit de plus en plus et se dote d’une solide classe moyenne. Sputnik en a discuté avec une spécialiste chinoise.

Pour les producteurs internationaux de produits de luxe et de vêtements de grandes marques, le marché chinois a un potentiel colossal, mais les jeunes Chinois renoncent de plus en plus aux marchandises étrangères en faveur des «Made in China», qui deviennent ainsi des labels prestigieux, a déclaré à Sputnik Liu Xinyu, conseillère en image à la télévision de Shenzhen.

© AFP 2018 Stringer Semaine chinoise de la mode à Pékin 12

«Il est évident que les couturiers chinois ne sont pas isolés de la mode mondiale et suivent les principales tendances internationales. Avec la couleur chinoise, leurs créations restent actuelles au regard de la mode mondiale, tout en correspondant aux goûts des clients locaux», a expliqué Liu Xinyu.

Et d'ajouter que les visites à l'étranger du Président Xi Jinping, accompagné de son épouse, contribuaient également à conforter l'image des marques chinoises tant sur le marché mondial qu'à l'intérieur de la Chine.

«Il va sans dire que le sentiment du patriotisme compte beaucoup, mais ce n'est pas du tout la seule raison qui poussent les jeunes Chinois à préférer les marques nationales. Les marchandises chinoises ont d'ores et déjà atteint un haut niveau tant du point de vue de la mode et du design que pour leur qualité de fabrication. Qui plus est, […] les Européens et les Américains choisissent eux aussi de plus en plus les marques chinoises», a indiqué Liu Xinyu.

Et de résumer que certaines grandes marques, telles que Gucci et Louis Vuitton, s'étaient inspirées de tendances culturelles de la dynastie Tang pour leurs dernières collections.