Graisse viscérale: comment s’en débarrasser?

En consommant 10 grammes de fibres alimentaires solubles par jour, le niveau de graisse viscérale qui entoure les organes internes de l'abdomen serait réduit, selon des chercheurs. La fibre alimentaire soluble est présente dans les flocons d'avoine, l’orge commune, les noix, les graines, les haricots, les pois et certains fruits et légumes.

Après un certain nombre d'études, les chercheurs ont découvert comment éliminer la graisse viscérale qui entoure les organes vitaux, comme l'écrit Express.

Selon les conclusions des scientifiques, en consommant 10 grammes de fibres alimentaires solubles par jour, le niveau de graisse viscérale serait réduit de 3,7 % en cinq ans. Il est noté que la fibre alimentaire soluble est présente dans les flocons d'avoine, l'orge commune, les noix , les graines, les haricots, les pois et certains fruits et légumes . Grâce aux grains entiers, la personne se sent d'avantage rassasiée, il est donc plus facile de contrôler son appétit.

La consommation de graisses monoinsaturées (présentes dans l'huile d'olive, l'avocat et certaines noix) entraîne une diminution du pourcentage de graisse à l'abdomen. Il faut ainsi éviter la consommation des graisses saturées présentes dans le beurre, le saindoux, la viande et viande de volaille.

En outre, les chercheurs recommandent de réduire la taille des portions. Selon les résultats des expériences des années passées, ils ont conclu qu'un régime alimentaire qui réduit le nombre de calories avait un plus grand effet sur les graisses de l'abdomen. Cependant, afin de lutter contre la graisse viscérale, il est également recommandé de faire de l'exercice.