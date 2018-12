Classement d'une entreprise US des voitures les plus fiables et à bas coût de réparation

Les voitures du fabricant japonais Toyota sont les plus fiables du monde, selon les experts de CarMD qui affirme publier le seul classement qui mesure statistiquement les coûts de réparation et les pannes de moteur. La palme des coûts de réparation moyens les plus bas revient à la Hyundai Tucson 2017.

L'entreprise américaine spécialisée en entretien automobile CarMD a publié son nouveau rapport annuel sur les voitures et les marques qui sont à la fois les plus fiables et les plus abordables à entretenir.

Comme déjà plusieurs fois, c'est Toyota qui se retrouve au sommet du classement. Selon CarMD, les voitures du fabricant japonais sont celles dont l'entretien coûte le moins et qui présentent une meilleure «santé» mécanique. La marque est suivie par Acura et Hyundai.

Subaru, Buick, Mercedes, Lexus et Nissan suivent dans l'ordre parmi les voitures les moins susceptibles d'avoir un voyant de moteur de contrôle allumé.

CarMD précise avoir analysé les données et «l'état de santé» de plus de 5,6 millions de véhicules en circulation sortis d'usine entre 1996 et 2018.

Côté modèle, c'est la Hyundai Tucson 2017 qui présente les coûts de réparation de voiture moyens les plus bas.

Publié annuellement depuis 2011, ce classement de fiabilité est le seul qui mesure statistiquement les pannes de moteur et les coûts de réparation, souligne CarMD.