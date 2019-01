7 ans de prison pour deux policiers français ayant violé une touriste canadienne en 2014

Deux ex-policiers français, Antoine Quirin et Nicolas Redouane, devront purger une peine de sept ans de prison sur décision de la cour d'assises de Paris pour le viol d'une touriste canadienne en 2014, a annoncé l'AFP.

La cour a été «convaincue» par «les déclarations constantes de la victime» et par «les éléments scientifiques et techniques», dont les expertises ADN et les analyses, a indiqué le président de la cour d'assises, cité par l'agence. Elle a également pris en compte «la particulière gravité des faits» et le «lieu de commission des faits», le siège de la police judiciaire.

Toujours selon la même source, les deux ex-policiers, de la prestigieuse Brigade de recherche et d'intervention (BRI), seront inscrits au Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) et devront également verser 20.000 euros à la victime, Emily Spanton.

«Je n'ai jamais, jamais, jamais agressé, violenté, violé Emily Spanton», a déclaré Nicolas Redouane, a indiqué l'AFP.

«J'ai peut-être été infidèle, mais je n'ai jamais violé une femme. Je n'ai jamais violé cette femme», a lancé Antoine Quirin, cité par l'agence.

Radio Canada rappelle pour sa part que les faits reprochés aux ex-agents remontent à la nuit du 22 au 23 avril 2014. Les deux hommes avaient amené la touriste canadienne sur leur lieu de travail après avoir fait sa connaissance lors d'une soirée bien arrosée. Emily Spanton a affirmé par la suite avoir été violée par les deux accusés et par un troisième homme qui n'a jamais été identifié.