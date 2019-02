En France, un stylo du premier homme dans l’espace mis en vente

Un stylo à plume du premier homme dans l'espace Youri Gagarine ainsi qu'un document écrit de sa main ont été mis aux enchères par la Maison Cazo, en France.

L'estimation du lot se monte à 15.000-20.000 euros. Le stylo noir incrusté de métal jaune avec un support en forme de fusée spatiale mesure 21 centimètres. Le socle est doté d'une inscription «URSS. Septembre 1959». Le document associé est une page de félicitations aux marins et aux mariniers soviétiques.

Un autre lot, estimé à 5.000-7.000 euros, comporte 12 photos de Gagarine, le cosmonaute soviétique et premier homme à avoir effectué un vol dans l'espace, le 12 avril 1961. Elles ont été réalisées le 24 mars 1968, trois jours avant sa mort. L'une des photos a été publiée dans la presse soviétique en 1986 et les onze autres n'ont jamais été publiées. Les clichés en noir et blanc présentent le cosmonaute légendaire en costume sobre en compagnie de sa famille, sa femme Valentina et leurs deux filles, Elena et Galina. Les photos ont été prises dans leur appartement à la Cité des étoiles, une colonie de cosmonautes près de Moscou.

La vente aux enchères s'effectue en ligne et sera achevée le 3 mars.