Durty Donald ou Kim Jong-Yum? Burgers spéciaux à l’occasion du sommet Trump-Kim à Hanoï

Les restaurants Durty Bird et Сhops de Hanoï ont lancé une action consacrée au deuxième sommet entre les dirigeants nord-coréen et états-unien, Kim Jong-un et Donald Trump, dans la capitale vietnamienne. Du 25 février au 3 mars, les restaurants serviront des plats spéciaux: les burgers Durty Donald et Kim Jong-Yum.