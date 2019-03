Une raison probable pour laquelle la voix de Progidy a mis fin à ses jours

Le chanteur du groupe The Prodigy Keith Flint a mis fin à ses jours à cause de sa séparation avec son épouse, la mannequin et DJ japonaise Mayumi Kai, selon le tabloïd britannique The Sun.

Selon des sources anonymes du quotidien, après sa rupture avec son épouse, Flint est entré dans une grave dépression. C'est pourquoi il a même mis en vente leur maison dans l'Essex et a recommencé à se droguer.

© Sputnik . Ewgenij Filippow Keith Flint, chanteur de The Prodigy, est mort à 49 ans

Le média précise que le chanteur a participé à un marathon de cinq kilomètres deux jours avant sa mort. L'artiste a pris part à la course dans la ville britannique de Chelmsford et a franchi la distance en 21 minutes et 22 secondes. Des témoins ont alors affirmé que le musicien était de bonne humeur et avait l'air en bonne santé.

Auparavant, note le journal, le chanteur a avoué avoir longuement bataillé contre les drogues, l'alcool et la dépression et avoir déclaré que sa femme «l'avait sauvé.»

Le 4 mars, Mayumi Kai était au Japon quand la légende de la musique rave, 49 ans, a été retrouvée morte dans sa maison de l'Essex.

Le corps du musicien a été retrouvé par la police dans sa maison à Dunmow, dans le comté d'Essex. Sur la page Instagram du groupe, son membre fondateur Liam Howlett a affirmé que le chanteur s'était suicidé.