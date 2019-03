«Ça n'arrive pas souvent»: Adil Rami sur ses disputes avec Pamela Anderson

La communication est une priorité au sein de son couple, a indiqué le footballeur Adil Rami dans les colonnes du Closer en kiosque ce vendredi 8 mars. C'est notamment un outil visant à régler les disputes qui surviennent de temps en temps entre le sportif et sa compagne, Pamela Anderson.

«Déjà, ça n'arrive pas souvent. Mais, quand ça se produit, on dialogue. Ce n'est pas un "canard" que de laisser sa copine s'expliquer et élever la voix!», explique-t-il.

Le champion du monde de football a également fait part de ses rapports avec sa mère et ses sœurs.

«J'ai beau avoir réalisé mes rêves, je suis toujours le fils de ma maman. (…) Je ne prends pas une grande décision sans en parler à ma grande sœur, Feda, ou même à ma petite sœur. (…) Je me dois de leur rendre la vie facile», a-t-il notamment détaillé, pour ensuite vanter les mérites des femmes.

«Il n'y a pas plus fort qu'une femme, psychologiquement, elles sont plus sages, plus patientes, plus courageuses que les hommes. Alors c'est facile et lâche d'utiliser sa puissance musculaire pour les dominer.»