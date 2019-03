Voilà ce qui arrive au goût du fromage soumis aux sons du hip hop et du rock

Led Zeppelin, Mozart ou Tribe called quest? Le fromage lorsqu'il est soumis aux sons du hip hop, de la musique classique et du rock présente un goût beaucoup plus fruité qu'un fromage normal, ont conclu des experts de la Haute École des arts de Berne qui ont organisé cette expérience.

Les fromages faits dans la vallée de l'emmental dans l'ouest de la Suisse sont sensibles à la musique, selon les organisateurs d'une expérience menée dans une cave d'affinage, annonce le site Orange.

Depuis août dernier, les organisateurs issus de la Haute École des arts de Berne ont installé dans des boîtes ouvertes en bois des petites meules de fromage avec en-dessous une enceinte leur diffusant de la musique en continu.

Les fromages «écoutaient» du rock de Led Zeppelin, de la musique de Mozart et du rap de Tribe called quest. Au bout de six mois et demi il s'est avéré que les fromages avaient des différences de goût et de parfum.

Selon le communiqué de presse de la Haute École des arts de Berne, «le fromage soumis au hip hop se révèle particulièrement fruité tant en termes d'odeur que de goût et se distingue donc clairement des autres échantillons».

Les organisateurs de l'expérience ont annoncé vouloir la terminer avec une troisième enquête, une enquête biochimique pour déterminer s'il y a des différences (liées à la musique) dans la composition du fromage.