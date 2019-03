Qui sont les favoris pour l’Eurovision 2019?

Le journal espagnol El Periodico a publié une liste des candidats ayant le plus de chances de se retrouver parmi les favoris de l'Eurovision, qui se déroulera au mois de mai à Tel Aviv.

En tête du classement, on trouve le représentant des Pays-Bas Duncan Laurence avec la chanson Arcade. Le média espagnol note que ce chanteur a facilement remporté le concours national et a été comparée à Coldplay ou à Adele.

© AFP 2018 thomas SAMSON Bilal Hassani avoue être fan de l’un de ses rivaux à l’Eurovision 2019

El Periodico évoque ensuite le candidat suédois John Lundvik et sa ballade lyrique Too Late for Love. Aguerrie à l'Eurovision, la Suède n'a pas quitté le top 10 du concours depuis dix ans alors qu'en 2012 et en 2015 ses représentants ont gagné la compétition.

En troisième ligne, le journal place le représentant russe Sergueï Lazarev qui interprétera à Tel Aviv le titre Scream, avec lequel il «compte prendre une revanche après ses derniers échecs: de la deuxième et troisième place en 2015 et 2016».

Parmi d'autres candidats bien placés, El Periodico cite le représentant de la Suisse, Luca Häni, avec la chanson She got me et le jeune Espagnol Miki qui interprétera le titre La Venda. Sont également évoqués Eleni Foureira qui représentera Chypre ainsi que l'artiste italien Mahmood dont le clip de la chanson Soldi a déjà été visionné plus de 48 millions de fois.