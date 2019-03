En pleine campagne contre la méningite, un faux vaccin repéré au Niger

Des inspecteurs du ministère nigérien de la Santé ont découvert dans une pharmacie privée de Niamey un faux vaccin contre la méningite, a indiqué à l'AFP un porte-parole du ministère. Les autorités du pays ont en immédiatement informé les professionnels de la santé et la population.

«C'est au cours d'une mission d'inspection de routine hier [le 14 mars, ndlr] que des inspecteurs du ministère ont détecté ce faux vaccin dans une pharmacie privée à Niamey», a expliqué le porte-parole.

Des «investigations» ont commencé en vue d'évaluer l'«ampleur de la présence» du vaccin contrefait qui a probablement déjà été utilisé, a-t-il souligné.

Une campagne de vaccination gratuite contre la méningite dont le but est d'immuniser quelque six millions d'enfants est en cours depuis le 5 mars dans cet État sahélien frappé régulièrement par des épidémies de méningite à cause de sa position au sein de la «ceinture de la méningite» qui s'étend du Sénégal à l'ouest jusqu'à l'Éthiopie à l'est, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Lors des épidémies de 2015 et 2017, l'OMS avait mis en garde contre un faux vaccin qui circulait à travers l'Afrique de l'Ouest. D'après l'organisation, certains flacons ne contenaient que de l'eau.