Les pays où il fait bon vivre désignés

Le classement des pays les plus heureux, dressé par World Happiness Report, a été publié à l'occasion de la Journée internationale du bonheur célébrée le 20 mars.

La Finlande se retrouve en tête de liste pour la deuxième année consécutive. Elle est suivie dans le top-10 par le Danemark, la Norvège, l'Islande, les Pays-Bas, la Suisse, la Suède, la Nouvelle-Zélande, le Canada et l'Autriche.

La France se classe 24e, les États-Unis 19e, l'Allemagne 17e, le Royaume-Uni 15e et l'Arabie saoudite 28e.

Le Soudan du Sud a été reconnu comme étant le pays le plus malheureux du monde et occupe la dernière place, à savoir la 156e. Non loin de lui, on trouve la République centrafricaine, l'Afghanistan, la Tanzanie, le Rwanda, le Yémen et le Malawi.

Le World Happiness Report est établi à la demande de l'Onu depuis 2012. 156 pays sont évalués selon des critères comme l'espérance de vie, l'action sociale ou encore la corruption.