Montagne de morts: la fonte des glaces sur l'Everest dévoile des cadavres d’alpinistes

L’arrivée du printemps ainsi que les changements climatiques font fondre la neige sur le plus haut sommet du monde – le mont Everest – dévoilant des centaines de cadavres d’alpinistes morts au fil du temps. La situation est compliquée par le fait qu'il est coûteux et difficile de faire descendre les restes humains des couches supérieures.

Les organisateurs d'expéditions sur l'Everest s'inquiètent de la fonte des glaces: en effet, ce phénomène climatique dévoile des cadavres d'alpinistes morts, ensevelis sous une couche de neige pendant des années, comme l'écrit la BBC.

Tentant de conquérir le toit du monde, près de 4.800 personnes ont réussi à escalader la montagne, alors que plus de 300 personnes y sont décédées. Les corps de certains d'entre eux n'ont toujours pas été retrouvés par les sauveteurs

Désormais, à cause d'un sérieux réchauffement planétaire, les alpinistes ont trouvé de nombreux cadavres près du glacier du Khumbu, ainsi que non loin d'un des deux camps de base de l'Everest — une des bases d'opération pour les alpinistes.

«Avec le réchauffement climatique, la calotte glaciaire et les glaciers fondent rapidement. Les corps qui étaient restés enfouis sont maintenant découverts», a déclaré Ang Tshering Sherpa, l'ancien président de la Nepal Moutaineering Association, à la BBC.

Selon la publication, la situation est compliquée par le fait qu'il est coûteux et difficile de faire descendre les restes humains. Ainsi, transporter le corps des points les plus élevés coûte entre 40.000 et 80.000 dollars (35.334 et 70.668 euros). Dans le même temps, les alpinistes eux-mêmes demandent souvent de laisser leurs corps dans les montagnes en cas de décès mais leurs proches souhaitent enterrer le défunt selon toutes les règles.