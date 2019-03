Ces symptômes du cancer du cerveau que les malades ignorent

Des spécialistes du King's College de Londres ont révélé les symptômes discrets signalant le développement d'une tumeur maligne dans le cerveau. Selon l’étude, les patients le plus souvent ignoraient les problèmes de mémoire et d’équilibre.

Les personnes atteintes d'un cancer du cerveau ont fait part des symptômes auxquels elles n'ont pas prêté attention avant d'apprendre leur diagnostic. Selon une étude de spécialistes du King's College de Londres, publiée dans la revue scientifique PLOS One, la plupart des patients ont admis avoir des problèmes de mémoire et d'équilibre.

L'étude ne fournit pas les noms des malades, mais seulement le sexe et le groupe d'âge. Les patients cancéreux ont déclaré qu'ils considéraient leurs problèmes et symptômes comme peu importants, et qu'ils ne consultaient donc pas immédiatement les médecins. Ils craignaient que les médecins ne comprennent pas leurs inquiétudes car ils étaient devenus «plus maladroits».

«J'ai commencé à faire la sieste, mais à l'époque je me disais: "Oh, j'ai 50 ans maintenant", a déclaré une femme du groupe d'âge de 51 à 60 ans.

Une autre femme âgée de plus de 40 ans a confié avoir eu le sentiment quelques fois qu'elle avait du mal à parler, avant qu'une minute plus tard, son mal ne soit parti. Un homme de la tranche d'âge de 61 à 70 ans a déclaré qu'il lavait la vaisselle au-dessus de l'évier et qu'il se penchait de plus en plus bas, sans toutefois aller consulter le médecin.

«Il me semblait que la raison tenait de mon travail, car les enseignants sont connus pour leur fatigue», a déclaré une femme du groupe d'âge de 31 à 40 ans.

La plupart des patients ne sont allés à l'hôpital que lorsque leur vue s'était détériorée ou qu'il y avait des soupçons d'un accident vasculaire cérébral. Certains sont allés voir le médecin uniquement sur l'insistance de leurs proches.

Le cancer du cerveau peut survenir en raison d'une division anormale et non contrôlée des cellules d'un organe.