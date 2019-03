George Clooney appelle à boycotter ces palaces parisiens

L'acteur hollywoodien George Clooney a publié une lettre ouverte pour appeler à boycotter neuf palaces à travers le monde appartenant au sultanat pétrolier de Brunei, en dénonçant l'entrée en vigueur de la peine de mort pour l’homosexualité et l’adultère dans ce pays.

Ces neuf palaces, dispersés à travers le monde, appartiennent en fait à un fonds d'investissement détenu par le sultanat pétrolier de Brunei, qui compte parmi les plus riches du globe. Et ce pays est l'un des plus fervents adeptes de la charia (la loi islamique). «À partir du 3 avril, la loi condamnera à la lapidation les personnes homosexuelles » désormais considérées comme des criminels, précise l'acteur dans sa tribune.

Ce nouveau texte prévoit également l'amputation d'une main ou d'un pied pour vol. Il s'appliquerait à tous les musulmans du pays, soit près de 70% des habitants. De nombreux défenseurs des droits de l'Homme ont dénoncé ces nouvelles pénalisations.

«Nous mettons de l'argent directement dans les poches de personnes qui choisissent de lapider et de tuer leurs propres citoyens», condamne le comédien dans sa lettre.

L'Agence d'investissement de Brunei «détient neuf des plus grands hôtels du monde. Je ne m'en cache pas: j'ai séjourné dans plusieurs d'entre eux récemment, parce que je n'ai pas fait mes devoirs et j'ignorais à qui ils appartenaient», poursuit-il.