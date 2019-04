Des photographes de mariage révèlent les signes avant-coureurs d’un divorce

Des photographes de mariage ont révélé sur Reddit quels sont les signes avant-coureurs d’un divorce. Selon eux, la façon dont on coupe le gâteau et la manière dont on se comporte lors d’une séance en dit long sur le couple.

Il y a quelques jours, une question a fait le buzz sur le site Reddit, à savoir: «Photographes de mariage/fiançailles/vidéastes, avez-vous développé un sixième sens vous permettant de prédire si le mariage se soldait par un succès ou par un échec?»

En réponse à cette question qui a récolté plus de 6.000 commentaires, certains photographes ont partagé les signes avant-coureurs d'un mariage «échoué d'avance».

Selon eux, ils peuvent prédire si un mariage «survivra» en se basant sur le comportement du couple lors de la séance photo et sur ses émotions, en l'occurrence réelles ou juste mises en scène. Un photographe mentionne un exemple de ce dernier cas: «Quand une personne critique l'autre pendant le tournage, mais publie dans la foulée les photos avec une légende: "J'épouse mon meilleur ami et mon âme sœur"». Un autre s'est souvenu d'une séance où la mariée lui avait demandé un remboursement puisque son fiancé «n'avait pas l'air heureux» sur les photos. Toujours selon lui, le couple a divorcé un an plus tard environ.

Pour d'autres photographes, la façon dont les jeunes mariés coupent le gâteau révèle souvent leurs véritables sentiments et leur degré de respect mutuel. «Parfois, une personne (généralement le marié) écrase le gâteau sur le visage de l'autre et le met ainsi dans l'embarras. J'ai vu cela se produire des dizaines de fois et de telles relations ont souvent abouti à un divorce.»

Pour un autre, la manière dont un couple gère le stress est révélatrice du succès de son mariage. «Si les jeunes mariés sont respectueux l'un envers l'autre (et envers moi) au cours d'une journée stressante, alors je pense que c'est un bon indicateur de la capacité de gérer d'autres problèmes pouvant survenir pendant un mariage», conclut-il.