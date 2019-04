Au Canada, la prison pour le maître d’un chien mort de faim, l’estomac plein de plastique

Le Berger croisé, nommé Diesel, a été découvert par hasard dans une maison mobile où il avait été laissé seul deux mois plus tôt par son propriétaire. Amaigri, son estomac rempli de morceaux de plastique, il était mort de faim. Reconnu coupable de son décès, son maître a été condamné à un an de prison.

Kyle Springer, 27 ans, habitant de Woodstook, dans l'est du Canada, a été condamné jeudi à un an de prison pour avoir laissé son chien Diesel, Berger croisé avec une autre race, mourir de faim en isolation, selon TVA Nouvelles.

Comme l'indique le média canadien, Springer a été arrêté en novembre dernier à la suite d'une information anonyme. Un mandat d'arrêt avait lancé contre lui dès juin 2015, quelques mois après que le propriétaire du parc de maisons mobiles a découvert le cadavre de l'animal en venant réclamer les loyers impayés.

Le chien, amaigri et couché en position fœtale, avait les yeux exorbités. Les murs de la maison avaient été griffés, ce qui prouvait qu'il était affamé, toujours selon la même source. Après une nécropsie, de nombreux morceaux de plastique ont été découverts dans son estomac. L'animal était resté enfermé seul pendant deux mois.

Les défenseurs des droits des animaux se sont mobilisés à la suite de ce cas de cruauté.

Springer, arrêté, a été condamné à une peine exemplaire, à savoir un an d'emprisonnement. De plus, il «devra se plier à une probation d'un an à sa sortie de prison» et n'aura plus le droit de posséder des animaux.

«M. Springer, vous avez totalement échoué à vos obligations, non seulement envers votre chien, mais aussi envers la société en général», a déclaré le juge Julian Dickson après avoir annoncé la sentence.