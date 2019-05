Pamela Anderson adresse un message aux activistes français de la cause animale

Connue pour ardemment défendre la cause animale, Pamela Anderson a appelé, sur son Instagram, la France à arrêter l’élevage des animaux à fourrure et a remercié «tous les activistes français» tentant d’y contribuer.

Sur son Instagram, Pamela Anderson a attiré l'attention sur les fermes d'animaux à fourrure en évoquant les souffrances des visons. Elle a souligné que la France devait interdire, comme l'ont fait certains pays européens, l'élevage des animaux et a adressé des remerciements aux activistes français militant en ce sens.

«Je suis avec tous les activistes en France (https://www.combactive.fr/) travaillant pour mettre un terme à l'élevage des animaux à fourrure. Les visons dans les fermes d'animaux à fourrure mènent leurs courtes vies entassés dans des cages grillagées sales et privés de tout ce qui est naturel et important pour eux», a-t-elle écrit.

La star a également souligné que «cette industrie cruelle n'a pas sa place dans une société civilisée et progressiste».

«D'autres pays en Europe dont l'Autriche, le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont interdit l'élevage des animaux à fourrure. La France devrait les rejoindre et fermer les fermes d'animaux à fourrure, et non pas les élargir», a-t-elle résumé.

Pamela Anderson a inséré dans sa publication un lien vers le site de l'association Combactive qui se définit comme une organisation «œuvrant pour la protection de la nature et les droits des animaux».