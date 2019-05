Des journalistes couvrant l’insalubrité de la gare de Bruxelles-Nord agressés en direct (vidéo)

Un journaliste de RTL et son cameraman, en train de couvrir les conditions d’hygiène décriées de la gare de Bruxelles-Nord, ont été agressés sur les lieux. Par ailleurs, des arrêts de bus de cette gare ne seront plus desservis par les chauffeurs de la société flamande De Lijn à cause de cas de tuberculose et de gale enregistrés chez des migrants qui y séjournent.