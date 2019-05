Les scientifiques ont découvert un lien inattendu entre les porcs-épics et les lions mangeurs d’hommes

Les problèmes d'accès à la nourriture et les tentatives infructueuses d'attaquer des porcs-épics constituent les principales raisons pour lesquelles certains lions d'Afrique se sont transformés en mangeurs d’hommes, selon une étude publiée dans le Journal of Natural African History.

Des chercheurs se sont penchés sur les raisons ayant poussé des lions d'Afrique à devenir cannibales et à se mettre à chasser des victimes bipèdes, les résultats de leur analyse ont été publiés dans le Journal of Natural African History.

«Nous avons constaté que les attaques infructueuses des lions contre des porcs-épics étaient un signe avant-coureur qu’ils allaient devenir mangeurs d’hommes», a expliqué Julian Peterhans de l'Université Roosevelt de Chicago aux États-Unis.

D'un autre côté, si les lions sont forcés de chasser ces rongeurs, cela signifie en soi qu'ils avaient eu de gros problèmes d'accès à la nourriture, potentiellement causés par les humains, a-t-il poursuivi.

Ainsi, des scientifiques ont il y a longtemps remarqué que certains lions, surtout de jeunes mâles, se mettaient à chasser des porcs-épics. Cependant, les prédateurs ont été souvent blessés après de telles attaques.

Après avoir analysé plusieurs données, les chercheurs en sont venus à la conclusion que ces goûts des lions étaient suscités par le climat sec d’Afrique et le manque de proies. Dans ces régions, les attaques des lions contres des humains sont plus fréquentes.

Auparavant, des paléontologues ont annoncé dans un article publié dans le magazine Scientific Reports que les célèbres lions cannibales de Tsavo avaient tué plus de 130 cheminots au Kenya au début du XXe siècle, non pas à cause du manque de nourriture, mais par plaisir ou par facilité.