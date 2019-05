Une étude révèle les dangers tacites que réservent les burgers végétariens

Les burgers végétariens qui sont à la mode aujourd’hui, promus comme des aliments avec un goût de viande mais sans contenir cette dernière, et de ce fait comme plus bénéfiques pour la santé, ne sont pas totalement inoffensifs, selon le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Les burgers végétariens, qui sont souvent présentés comme une alimentation saine, pourraient en effet affecter la santé de manière néfaste, relate le quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ce type de nourriture est produit en laboratoires avec des additifs chimiques alimentaires. De plus, des conséquences négatives pour la santé pourraient être provoquées par un ajout artificiel de protéine.

© AP Photo / Paul Sakuma La publicité d’un burger «vietnamien» de Burger King perçue comme raciste (vidéo)

Selon les dires de Stéphanie Côté, nutritionniste et coordonnatrice d'Extenso, le centre de référence en nutrition de l'université de Montréal, citée par Radio-Canada, «les aliments ultras transformés, qui contiennent souvent beaucoup d'additifs et de sel» peuvent, au contraire, engendrer des problèmes cardio-vasculaires, générer des risques accrus d'obésité, ainsi que de certains cancers.

Le quotidien allemand met en lumière l'entreprise Beyond Meat spécialisée dans le substitut végétal à la viande. Leurs produits ressemblent à de la viande, ont le goût de la viande, mais en réalité ils ne contiennent aucune trace de viande, ainsi, ce concept séduit les consommateurs.

© Depositphotos / Ces pays où les plats traditionnels sont déconseillés pour votre santé

D'après le quotidien, les burgers végétariens sont devenus très populaire dernièrement. Le groupe cible est composé non seulement des végétariens mais aussi des personnes qui s'intéressent à la protection des animaux et de l'environnement. Toutefois, l'argument le plus important des industriels repose sur le fait que la version végétarienne serait plus bénéfique pour la santé que de la vraie viande.

Cependant, les ingrédients qui composent ces burgers ne sont connus que des personnes avec des connaissances en chimie alimentaire, relève le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Et ce n'est pas étonnant car de tels burgers sont élaborés en laboratoires.

Quant à la source de protéine, pour certains types de burgers végétariens il s'agit du soja, pour les autres de pois. Selon les informations du quotidien, la protéine artificiellement ajoutée aux aliments végétariens entraîne souvent des allergies chez les enfants.