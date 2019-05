Une ségrégation anti-blanc s’installe aux USA lors des cérémonies de remise des diplômes

Ce mois-ci, des dizaines d'universités à travers le pays, allant d'écoles privées de haut niveau aux institutions publiques, organisent des cérémonies de remise des diplômes séparées et des célébrations pour leurs diplômés noirs, fait savoir l’association de presse gratuite pour étudiants The College Fix.

Ces cérémonies supplémentaires sont volontaires et sont offertes en plus des cérémonies de remise des diplômes régulières des universités. Parfois, elles sont co-hébergées par des centres de ressources de campus noirs et divers départements universitaires. Elles servent à donner des honneurs supplémentaires et une reconnaissance aux étudiants noirs qui obtiennent leur diplôme.

La popularité de ces cérémonies séparées semble également augmenter. Un nouveau rapport de l’Association nationale des étudiants, qui a examiné 173 écoles, a révélé que 76 d’entre elles, soit 44%, offrent de telles cérémonies.

Beaucoup d'autres offrent également des événements similaires pour les populations étudiantes latino-américaines ou LGBTQ . Harvard a également lancé cette année une «UndocuGraduation» pour les étudiants qui se trouvent illégalement dans le pays.

En ce qui concerne les universités de premier plan dans lesquelles sont tenues des cérémonies pour les diplômés noirs, on y trouve entre autres les universités de San Diego, Harvard, Stanford, Berkeley ou Yale.

Dans son rapport, l’Association nationale des étudiants a qualifié cette pratique d’exemple de «néo-ségrégation». Parmi d’autres exemples elle cite également des dortoirs séparés. «La néo-ségrégation est un terreau de conflit racial dans la société américaine», avertissent les auteurs du rapport.