La Russie remplace le Royaume-Uni dans le top 10 des destinations préférées des Français cet été

Chaque année, environ six Français sur dix partent en vacances. Selon le dernier baromètre réalisé par Orchestra et Amadeus pour les agences de voyage dévoilé le 21 mai, les réservations de voyage des Français pour l’été 2019 ont augmenté de 7%.

De cette étude ressort que la France connaît la plus grosse progression avec une hausse de 8% sur la période allant de juillet à septembre 2019. La situation s’est également améliorée pour la Croatie et la Russie qui sont entrées dans le top 10 des pays ayant enregistré le plus de réservations avec des hausses respectives de 25% et 37%, au détriment de l’Allemagne et du Royaume-Uni.

© Sputnik . Natalia Seliverstova La France, leader mondial de la fréquentation touristique en 2018

Concernant les destinations moyen-courrier, le trio de tête est constitué de l’Espagne, de la Grèce et de l’Italie. Toutefois, «les destinations qui avaient capitalisé entre 2013 et 2016 sur les retraits de la Tunisie, de la Turquie et de l'Égypte subissent le contrecoup de l'embellie touristique de ces destinations», précise l’étude.

Malgré son excellent classement, l’Espagne enregistre une diminution de 4%, quand l’Italie perd 13%, la Grèce 2% et le Portugal 6%.

Les États-Unis restent en tête du classement pour les destinations long-courrier, suivis par le Canada et la République dominicaine. L’Asie du sud-est est à la peine, la Thaïlande voyant ses réservations baisser de 12%, le Vietnam de 18% et l’Indonésie de 7%.